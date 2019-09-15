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رياضة

ماركيز يعزز صدارته بالفوز في سان مارينو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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قطع مارك ماركيز متسابق هوندا خطوة أخرى نحو تحقيق لقبه السادس ببطولة العالم للدراجات النارية بعد أن انتزع الفوز في صراع باللفة الأخيرة في سباق جائزة سان مارينو الكبرى اليوم الأحد.

ووسع المتسابق الإسباني الفارق إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب العام مع تبقي ستة سباقات بالموسم بعدما حرم الفرنسي الصاعد فابيو كوارتارارو متسابق بتروناس ياماها من أول فوز كبير في حلبة ماركو سيمونتشيلي في ميسانو.

واحتل مافريك بينياليس متسابق ياماها المركز الثالث.

وجاء أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي، وأقرب منافس لماركيز على اللقب، في المركز السادس. ويملك ماركيز الآن 275 نقطة مقابل 182 لمنافسه الإيطالي.

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