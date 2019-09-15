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مصر

الإحصاء: 30% من وفيات المصريين خلال 2018 بسبب أمراض القلب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أمراض القلب السبب الرئيسي وراء حالات الوفاة بين المصريين والتي تمثل 33% من إجمالي وفيات المصريين خلال عام 2018، حيث ارتفع عددها إلي 185.6 ألف حالة وفاة بينهم 7 آلاف حالة وفاة بين أطفال أقل من سنة، وشباب دون الثلاثين بعدد 6132 حالة وفاة، تليها أمراض ارتفاع ضغط الدم بعدد 55.8 ألف حالة وفاة خلال نفس العام، في حين بلغت حالات الوفاة بسبب داء السكري 7438 حالة وفاة.

كما أظهر التقرير، أن معدلات الوفاة بسبب الأورام سجل ارتفاعًا خلال السنوات السبعة الماضية "2011-2018"، حيث بلغ عدد حالات الوفاة لمرضي الأورام 35.6 ألف حالة خلال 2018 مقابل 34.6 ألف حالة في 2017، و30.4 ألف حالة في عام 2011.

ويوضح أن أعلي وفيات لمرضي الأورام كانت بين مصابي أورام الكبد بعدد 7276 حالة، تليها أورام القصبة الهوائية بعدد 3799 حالة، وأمراض الدم 2963، أورام الثدي 2694 حالة، السحايا أو الدماغ 3337 حالة.

وقدرت حالات الوفاة بسبب مرض الإلتهاب الرئوي 20.6 ألف حالة خلال عام، وحوادث النقل 6804 حالة، والسقوط 1337 حالة، والغرق 1218 حالة، والانتحار 89 حالة، والحريق 185 حالة وفاة.

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