التموين تشكل لجنة لدراسة التكلفة الإنتاجية للخبز

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة لدراسة التكلفة الإنتاجية للخبز الجديدة والتي ضمت ممثلين من وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز برئاسة عبد الله غراب.



وأوضح مصدر مطلع بالوزارة في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك مفاوضات بين شعبة المخابز ووزارة التموين لدراسة تكلفة الخبز والتي تم الانتهاء منها من خلال شعبة المخابز والتي تصل نحو 262 جنيها و50 قرشا بدلا من التكلفة الحالية البالغة نحو 220 جنيها علي كل إنتاج جوال دقيق استخراج 82% زنة 100 كيلو جرام.



وأوضح المصدر ان الوزارة ستعلن قريبا خلال الأيام المقبلة عن التكلفة الانتاجية التي تم التوافق عليها والتي ترضي جميع الأطراف وتكون عادلة وتلبي مستلزمات الإنتاج للمخابز.