"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر18 مليار جنيه.



وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 221ر16%، فيما بلغ أعلى عائد 299ر16%، وسجل أقل عائد 1ر16%.



وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 5ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 537ر15%، في حين سجل أعلى عائد 59ر15%، وأقل عائد 47ر15%.