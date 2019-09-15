ملخص فاعليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسات المؤتمر الوطني الثامن، الذي أقيم بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وتناولت الجلسات تقييم مكافحة الإرهاب محليا ودوليا.



وركزت الجلسة على تقييم خطر التنظيمات الإرهابية وتطورها من فنرة 2011 وحتى 2019، وتأثير التنظيمات الإرهابية الفعالة على مسرح الإرهاب الدولي مثل تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة.



شهدت الجلسات تفاعل كبير من الرئيس حيث وجه رسائل بأن الإرهاب يكلف الدولة كثير.



وتناولت الجلسة الثانية"تأثير الأكاذيب على الدولة" من ناحية الأمن السيبراني وانتشار الشائعات والوقوع في فخ الخداع، وختم المؤتمر فعالياته بجلسة"اسأل الرئيس" والتي حرص فيها على الإجابة بشفافية ووضوح.