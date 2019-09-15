عمرو عبدالحميد يرصد كواليس مؤتمر الشباب في "رأي عام"

يخصص الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم حلقة برنامجه "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، للحديث عن المؤتمر الثامن للشباب والذي انعقد تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.



ومن المقرر أن يُحلل عبد الحميد، مع ضيوفه كيف قرأ المحاضرون ملامح مواجهة الإرهاب محليًا وعالميًا، حيث تضمن المؤتمر جلسة تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، قدمها الإعلامي عمرو عبد الحميد في مؤتمر الشباب.



وفي الفقرة الثانية من الحلقة، يكشف الإعلامي عمرو عبد الحميد كيف تحولت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا من منصات للتواصل الاجتماعي إلى مسرح لنشر الفوضى، خاصة بعد مناقشة جلسة في المؤتمر تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".



"رأي عام" برنامج يناقش أهم القضايا اليومية، الرياضية، السياسية، والفنية، يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN" الساعة الثامنة مساء من الأحد للخميس من كل أسبوع.