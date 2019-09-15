برلماني: الرئيس تعامل مع الشعب المصرى بشفافية ووضوح

ثمن عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب حسن عمر، نجاح مؤتمر الشباب فى نسخته الثامنة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون قناة تواصل مباشر بين الشعب وخاصة الشباب مع القيادة السياسية وإتاحة فرصة لطرح الآراء والأفكار.



وقال البرلمانى، فى بيان، إن الرئيس وضع حجر أساس العلاقة والتعامل مع الشعب منذ توليه المسئولية لتكون أساسها الثقة، ونظرًا لحرصه الشديد على ثبات حجر زاوية التعامل مع شعبه جاء حديثه الوافي في افتتاح مؤتمر الشباب الثامن، أمس، يغلق به باب الشائعات رافعًا شعار’’ مخاطر الكتمان أكبر من المخاطر اللي هتقابلها مصر لو سكتنا‘‘.



وأضاف " حسن "، أن العلاقة بين الرئيس والشعب، لا ينال منها أصحاب الأجندات أو مروجي الشائعات، ولذا حرص الرئيس الرد على كل ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا من أكاذيب رغم مطالبات أجهزة بالدولة عدم التطرق إليها ولكنه اتبع نهج الشفافية والمكاشفة.



وشدد، عضو لجنة الإدارة المحلية، على أن التلاحم المصرى واصطفاف عموم الشعب خلف رئيسه وقيادته واجب للحفاظ على أرض مصر من المؤامرات التي تحُاك ضده من كل جانب، ولاسيمّا أن محاولات النيل من مصداقية ومكانة جيش مصر ما هي إلا وسيلة غاية الخطورة لهدم الدولة المصرية والعبث بالمنطقة بأثرها؛ وتابع: «أن محاولات تغييب الوعي الجمعي من خلال وسائل التواصل أحد طرق التشكيك وهدم الإرادة لدي الشعب ما يستوجب الحيطة والحذّر وعدم الانسياق وراء أكاذيب تهدف هدم الوطن.



وأكد النائب ثقته الكاملة فى نزاهة رئيس مصر وقائدها عبد الفتاح السيسي؛ وجنودها الأوفياء من رجال القوات المسلحة الباسلة وكافة مؤسسات الدولة الوطنية الساهرين لحفظ أمنها وسلامة شعبها.