منشآت جامعة الإسكندرية ترتدي ثوب التطوير مع بداية العام الدراسي

تابع مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته الممتدة التي عقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، استعدادات بدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم السبت المقبل، والانتهاء من كافة الترتيبات.



حيث أشار الكردي إلى اهتمام الجامعة باعتبار هذا العام هو عام التدويل والاستمرار في التطوير، معلنا عن التحول إلى نظام الساعات المعتمدة بجميع كليات الجامعة مع نهاية الفصل الدراسي الأول بعد اعتماد اللوائح الجديدة للكليات بنظام الساعات المعتمدة، والذي يتضمن فوائد كثيرة للعملية التعليمية بصفة عامة، وللطلاب بصفة خاصة حيث يتيح حرية أكبر فى عندما اختيار المقررات الدراسية والأساتذة، وتأجيل دراسة بعض المقررات الدراسية في وقت لاحق، والحصول على منح دراسية خارج مصر.



وناقش المجلس الخطة الإنشائية للجامعة هذا العام، حيث أعلن رئيس الجامعة أنه يجرى الآن تسلم بعض المبانى التي أجريت لها أعمال الصيانة والترميم خلال الشهور الماضية، مشيرًا إلى أن خطة الجامعة تتضمن إنشاء 5 مبان تعليمية جديدة و7 عمليات تجديد وتطوير مدن طلابية و20 عملية تطوير وترميم بعدد من الكليات.



وأوضح انه سيتم استلام مبنيان لكليتى التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، والبدء في إنشاء مبنى كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجوار كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة، وإنشاء مبنى بديل للمبنى التابع لكلية العلوم بطريق الحرية الجاري هدمه، أما فيما يتعلق بأعمال الصيانة والترميم.



كما أشار رئيس الجامعة إلى الانتهاء من تجديد وترميم واجهات مباني المدن الجامعية طلبة وطالبات بسموحة والشاطبي.