الهضيبي: بيت الأمة يدعم تمكين المرأة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الوفد استطاع خلال الفترة الأخيرة أن يعيد إلى الأذهان مرة أخرى ارتباط نشاط بيت الأمة بالشارع المصرى.



وأضاف الهضيبي أن تدشين مبادرة الوفد مع المرأة استكمالًا للحملة الأم "الوفد مع الناس"، التي أطلقها رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة، إيمانًا بدور المرأة المصرية في المجتمع، ودعم تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.



وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن المبادرة التى أطلقها الوفد لاقت رواجا كبيرا لدى المرأة المصرية، وانضم لها عدد كبير من السيدات فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أن الوفد سيجوب محافظات الجمهورية لتفعيل المبادرة.



وأشار الهضيبي إلى أن الوفد يؤمن بدور المرأة الريادي في الأسرة والمجتمع بصفة عامة ومشاركتها للرجل جنبا إلى جنب من أجل رقى وتقدم وازدهار الوطن.



تجدر الإشارة إلى أن حزب الوفد أطلق منذ أيام مبادرة الوفد مع الناس، والتى انبثق منها عدد من المبادرات الأخرى، منها مبادرة الوفد مع المرأة، بالإضافة إلى مبادرة «عودة للمدارس» بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتستهدف المبادرة عرض مستلزمات المدارس المختلفة التى يحتاج إليها التلاميذ بأسعار مخفضة وبدعم فوق العادة، وقدَّم مبادرة الوفد الجديدة الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، مؤكدا أن الهدف من هذه المبادرة هو المشاركة من جانب اللجنة الاقتصادية فى رفع المعاناة عن الأسر المصرية، وأشار إلى أن مستلزمات المدارس التى سيتم عرضها ستباع بأسعار زهيدة تناسب دخل الأسر المصرية.