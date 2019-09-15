عضو الغرف التجارية: رفع معدل النمو الصناعي إلى 10% بحلول عام 2030

قال ياسر الشيخ، عضو الغرف التجارية لشعبة الملابس الجاهزة، إن هناك اتجاها في الدولة لتشجيع التصنيع المحلي، وذلك ضمن خطة الحكومة لسد عجز الموازنة وزيادة قاطرة الإنتاج.



وأضاف الشيخ، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، يأتي في إطار خطة الدولة لإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج، والقضاء على المشاكل التي تواجه هذا القطاع بمصر، بحيث يتم زيادة 10% في معدلات النمو الصناعي خلال 2030، مع خفض الميزان التجاري.



وأكد عضو الغرف التجارية، أن التصنيع المحلي، يساعد على تخفيض نسبة البطالة وتوفير السلع بشكل كبير.

