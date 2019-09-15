4 أكتوبر.. حفل تامر عاشور في العاشر من رمضان

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان.



ويقدم "تامر" خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الاخير "أيام"، والذي حقق نجاح جماهيري كبير منذ طرحه بالأسواق.



من ناحية أخرى، أعلن عاشور مؤخرا عن تعاقده مع شركة الإنتاج المملوكة لسارة الطباخ، لإدارة أعماله، وإنتاج ألبوماته القادمة.



يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، ألبوم بعنوان "أيام" تم طرحه في العام الجاري من إنتاج شركة "قنوات"، وطرح مؤخرا فيديو كليب بعنوان "من غير ماحكيلك"، وحقق مليونا ومائة ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب".