خدمة مياه الشرب والصرف الصحي تدخل 22 مدرسة في سوهاج

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 22 مدرسة بقيمة تبلغ 3.7 مليون جنيه.



حيث تم توصيل خدمة مياه الشرب لمدرسة شندويل البلد بالمراغة ومدرستي جرجا الابتدائية بنات والمساعيد الثانوية بجرجا، ومدرستي عزبة نظيف بالسمطا والزبايبة تعليم أساسي بالبلينا ومدرسة نجع الرياينة الابتدائية بساقلتة ومدرسة القرامطة شرق الابتدائية بسوهاج ومدرسة الحاج أحمد حسين إسماعيل تعليم أساسي ومدرستي ال كنعر وساحل طهطا الابتدائية بطهطا ومدرستي نجع قيزان وعبد الحميد الأحمر بدار السلام، بالإضافة إلى معهد الفتيات الثانوي الأزهري بمدينة ناصر ومعهد الإمام مالك النموذجي بجرجا ومعهد فتيات الغنيمية الأزهري بالبلينا، كما تم توصيل خدمة الصرف الصحي لمدارس ساحل طهطا وبنت النيل والمصرية اليابانية بطهطا.



وأكد رئيس مياه سوهاج، أنه يتم حاليًا رفع عينات مياه من جميع المدارس بمحافظة سوهاج للاطمئنات على جودة المياه بالمدارس، وكذلك تطهير الخزانات التي تعمل مباشرة على الشبكة الداخلية للمياه بالمدارس.