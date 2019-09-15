الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع "الفيدرالي الأمريكي" يستحوذ على اهتمام المستثمرين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:27 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
يستحوذ الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "المركزي الأمريكي" يوم الخميس المقبل على اهتمام الأسواق والمستثمرين، في ظل توقعات بخفض ثان للفائدة، والذي يأتي ضمن أسبوع حافل بقرارات اقتصادية مصيرية لعديد من الاقتصادات الكبرى حول العالم.

وتوقع خبراء اقتصاد - في استطلاع أجرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية - أن يعمد الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة للمرة الثانية هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف دعم الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم في مواجهة ضعف النمو الاقتصادي في ظل مناخ عالمي مضطرب ومليء بالتحديات.

كما يتوقع الخبراء أن يواصل الفيدرالي الأمريكي توجهه صوب خفض سعر الفائدة خلال ما تبقى من العام الجاري، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 5ر1% إلى 75ر1%.. لافتين إلى أنه ربما يلجأ صناع القرار بالفيدرالي إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة على مراحل متتالية خلال شهر سبتمبر الجارى وأكتوبر وديسمبر المقبلين، حتى ضمان توقف انقلاب منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية، مضيفين أنه ربما يكون هناك تردد من قبل المسئولين للإفصاح عن نواياهم بشكل كامل في هذا الصدد، لاسيما مع قرب استئناف المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

وفي السياق ذاته، يتابع المستثمرون عن كثب وسائل الإعلام الصينية لرصد أية مؤشرات تفيد بقرب تحسن العلاقات مع واشنطن ووضع حد للنزاع التجاري بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم، لاسيما بعد أن أوردت (بلومبرج) تقريرا بشأن بحث مسئولي الإدارة الأمريكية حول الصين اتفاقا محدودا يؤجل بموجبه فرض رسوم جمركية إضافية على الوارادت الصينية أو إعفائها تماما.

وفي الصين أيضا، يتوقع صدور بيانات مهمة غدا الاثنين تعكس مدى تأثر ثاني أكبر اقتصاد عالمي بتداعيات التصعيد التجاري ضد الولايات المتحدة، حيث يرجح المحللون استمرار تراجع الناتج الصناعي الصيني بعد أن لامست أدنى مستوياتها في 17 عاما مسجلة 8ر4% خلال يوليو الماضي.

كما يشهد الأسبوع الجاري اجتماعا لعدد من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم، حيث تأتي البداية مع بنك أستراليا يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن يصدر البنك محضر اجتماعه الأخير الذي أكد فيه عدم وجود داع للاستعجال بشأن خفض الفائدة.. كما يترقب المستثمرون انعقاد اجتماع بنك اليابان المركزي يوم الخميس المقبل وسط توقعات بأن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى صعيد القارة الأوروبية، لاتزال أصداء قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة يوم الخميس الماضي تتردد في العديد من بلدان القارة العجوز، حيث سيقرر البنك السويسري الوطني، على سبيل المثال، إذا ما كان من الافضل أن يحذو حذو البنك الأوروبي بخفض سعر الفائدة الخاص به، والذي يعد الأقل على مستوى العالم.. في حين قد تسلك النرويج مسلكا مغايرا عن ظاهرة الخفض العالمية وتتخذ قرارا برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي النرويجي المقرر الخميس أيضا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الكسب غير المشروع يحيل سعاد الخولي للمحاكمة الجنائية

منذ حوالي 22 ساعة

قوادة ونصب.. وقائع من «دفتر فضائح» حليف الإخوان سامى كمال الدين

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة شيخ الأزهر بوعكة صحية فى فرنسا

منذ يوم

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

الأرصاد: سقوط الأمطار يشير لبدء الخريف مبكرًا (فيديو)

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

السجائر الإلكترونية.. أشد ضررا مما تعتقد

5 بدائل صحية للوجبات الخفيفة

الرئيس نيوز

من ضرب أرامكو السعودية؟.. اتهامات أمريكية لإيران.. وتضارب حول مسار "طائرات الهجمة"

ما أسباب تكتم الإدارة الأمريكية بشأن تفاصيل مقتل حمزة بن لادن؟

هاشتاج «نثق بالجيش نثق بالسيسى» يتصدر تويتر

السيسى لموقع مؤتمر إفريقيا 2019: التنمية المستدامة تشكل ضرورة لشعوب القارة

منوعات

"هلع صحي" بألمانيا.. بلاستيك في دم الأطفال

أمهات اليابان يفضلن دور الحضانة لرعاية أطفالهن أثناء العمل

ممارسة الرياضة في المنزل لها تأثير إيجابي على مرضى الشلل الرعاش

سرقة مرحاض ذهبي بـ1.2 مليون دولار من قصر بريطاني

كشكول

زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة طنطا

"تعليم الإسكندرية" يفتتح ورشة لرفع كفاءة أخصائي التطوير التكنولوجى

أولياء أمور لـ"شوقي": 7 مدارس غير جاهزة.. ولا نعرف موعداً لبدء الدراسة في دمياط

بالصور.. "الديب" يتفقد مدارس غرب الإسكندرية التعليمية

إسلام سياسي

مرصد الأزهر يكشف مناورات داعش على الفضاء الإلكتروني

ضيوف مؤتمر الأوقاف يضعون روشتة علاج لمواجهة الإرهاب

بالصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة شمال سيناء

الإفتاء توضح حكم الشرع في الاستماع للقرآن خلال أوقات العمل


زيت وسكر

“القوى العاملة”: اعتماد 1371 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

وزير الإسكان: إنشاء سوقين حضاريين بمدينة فاقوس بالشرقية

سكرتارية شباب العمال: المؤتمر الثامن كشف الأكاذيب واتصف بالشفافية والمصارحة

“الإحصاء”: 1.5 % انخفاضًا في كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
حروب "الدين" الرابع
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
المزيد

الثقافة

الهوية والبداية فى معرضين جماعيين بالأوبرا

"شهوة الحكي.. مولد الكتابة" جديد حسين عبد الرحيم

محاضرات وورش فنية وأمسيات شعرية بفرع ثقافة الأقصر

حفل ختام الأنشطة الصيفية بالقومي لثقافة الطفل الخميس القادم

صفحتنا ع الفيس بوك