محافظ الفيوم يكرم الجهاز الفني لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد

استقبل محافظ الفيوم، اليوم الأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد، الحاصل على بطولة العالم، بحضور الدكتور سيد حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، حيث أعرب عن ترحيبه بالمدير الفنى لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد، الكابتن مجدي أبو المجد، والكابتن محمد عبد المنعم المدير الإدارى للمنتخب، والدكتور عمرو عصام طبيب المنتخب، وكرمهم ومنحهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير، تقديرًا لجهود منتخب مصر للشباب فى حصد بطولة العالم فى كرة اليد للناشئين.



وأكد أن الإنجاز الذى حققه منتخب الناشئين لكرة اليد بحصولهم على بطولة العالم يمثل نموذجًا للإرادة والعزيمة، مبديا تقديره للجهاز الفنى ولجميع اللاعبين لإدخالهم الفرحة إلى قلوب المصريين.



ومن جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب مصر لناشئي كرة اليد، أن أبناء مصر مبدعين فى شتى المجالات، وأن النجاح الذى تحقق أساسه الانضباط وتحديد الأهداف، والسعى لتحقيقها بجد واجتهاد.