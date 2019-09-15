الإسكان: الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقنا ديسمبر المقبل

استقبل محافظ قنا وفد وزارة الإسكان برئاسة الدكتور أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق واللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.



استعرض محافظ قنا خلال اللقاء موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعَرَض احتياجات المحافظة في هذا القطاع سواء من حيث أنشاء محطات مياه وصرف صحى أو رفع كفاءة المحطات القائمة والشبكات الخاصة بها لضمان وصول خدمات المياه والصرف الصحى لكافة المواطنين لا سيما المقيمين بالمناطق النائية وعند اطراف الشبكات.



من جانبة اكد اللواء أيهاب خضر، على التزام الهيئة بالإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة نهاية ديسمبر المقبل، مشيرا إلى ان المشروعات ستشمل ( محطة معالجة الحلفاية بحرى – محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة – محطة معالجة السلامية – خط السيب النهائى لمشروع صرف صحى نجع حمادى – خط السيب النهائى لمشروع توسعات صرف صحى قنا ) مؤكدا أن الهيئة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإنتهاء من المشروعات الجارية وفقا للجداول الزمنية المحددة.