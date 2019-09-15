تكريم 480 من حفظة القرآن الكريم فى احتفالية كبرى بقفط

شهد الدكتور محمود خضارى معله نائب رئيس جامعة جنوب الوادى للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذى نظمته جمعية التيسير بمركز قفـط، جنوب محافظة قنا.



ويأتى تكريم حفظة القرآن الكريم بقفط، بعد انتهاء اختبارات مسابقة "أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها" والتي تقام للعام الثالث عشر بإشراف هالة محمد على الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التيسير المسئولة عن إدارة وتنظيم المسابقة واحتفالية التكريم.



أعرب الدكتور محمود خضارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته بمشاركته في حفل تكريم حفظة كتاب الله ومشاركتهم فرحتهم، مشيدًا بدور المحفظين فى تخريج جيل يعرف قدر السلام وسماحته وحبه لوطنه وتعزيز السلوك والقيم النبيلة لدى أبنائنا، وأن القرآن الكريم منهج ودستور الحياة كما يحثنا على بناء الأوطان وتأدية واجبنا نحوه والحفاظ عليه.



وأكد الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس النشء عظمة الدين الإسلامى وما يحمله من معان سامية، مؤكدًاأهمية تشجيعهم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.