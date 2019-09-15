تفاصيل القافلة الطبية بقرية الكوم الأحمر بفرشوط في قنا

أعلن محافظ قنا أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية الكوم الأحمر بمدينة فرشوط يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية، لاسيما الأكثر احتياجا منها.



وأوضح محافظ قنا أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة مجهزة لمعظم التخصصات الطبية وهي (باطنة، جراحة، عظام، أسنان، نساء وتوليد، أطفال، جلدية، رمد، تنظيم أسرة) مشيرا إلى أن القافلة استمرت لمدة يومين تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على عدد 2035 حالة، مضيفا أن الكشف يتم على الحالات المختلفة من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، وأكد محافظ قنا أن الكشف وصرف العلاج يتم مجانًا كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.



ومن جانبه أكد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، أن القافلة لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث تم عقد ندوتين ضمن أنشطة القافلة حضرها 284 مواطنا، وذلك بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والأساليب الصحية حفاظا على صحتهم، مؤكدًا أن المديرية أعدت خطة عمل للقوافل لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية.