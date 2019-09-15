أنغام لزوجها.."وراء كل رجل عظيم أنغام"

نشرت الفنانة أنغام صورة لها برفقة زوجها الموزع الموسقي أحمد إبراهيم، وياسين أمير، نجل شقيقتها الراحلة غنوة، خلال تكريمهما في مهرجان الفضائيات العربية.



وكتبت أنغام عبر خاصية "الاستوري" الخاص بها في حسابها الرسمي على "انستجرام" قائلةً "وراء كل رجل عظيم أنغام".



وحصلت أنغام على جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2019، بينما حصل زوجها الموزع أحمد إبراهيم على جائزة أفضل موزع للعام ذاته، وحصل الطفل ياسين أمير على جائزة من نفس المهرجان.



الجدير ذكره أنه قد أُقيمت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسميًا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات.



