حبس صاحب مركز تعليمي للنصب علي الطلاب بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس صاحب مركز تعليمى غير مرخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي الطلاب وإيهامهم بالحصول على شهادات من المعهد مقابل مبالغ مالية، وسماع شهادة الطلاب المجني عليهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام م.م، صاحب معهد تعليمي، كائن بشارع محمد نجيب بمنطقة المنتزه أول، بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" وحصوله على مبالغ مالية يتحصل عليها من الطلاب.



وتوصلت التحريات لتقدم 30 طالبا ببلاغ ضد صاحب المعهد يتهمونه بالنصب عليهم بعد أن تحصل منهم على مبالغ مالية بعد دراستهم بالمعهد، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود شهادات في التخصصات التي تم الالتحاق رغم حصولهم علي كارنيهات من المعهد تفيد بدفعهم كل المبالغ المالية.



وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وتحرر المحضر رقم 28820 لسنة 2019 جنح المنتزه أول، وأخطرت النيابة للتحقيقات.