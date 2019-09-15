البيئة: ٥ ملايين دولار للحد من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

أكدت وزيرة البيئة أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على طبقة الأوزون، من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها، حيث استطاعت مصر التخلص من حوالى 99% من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ما ساعد في تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك في ضوء التزام مصر ببروتوكول مونتريال.



وأشارت الوزيرة، في بيان لها قبل قليل، إلى أن مصر كانت تحتل المرتبة السابعة في ترتيب الدول الموقعة والمصدقة عليه، مضيفة أنه تم الحصول على تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لدعم الشركات للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.



وأكدت أنه يتم دعم 8 شركات وطنية للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والوصول إلى صناعات وطنية بمعايير دولية مثل عمل نموذج لتكييف مصري. واحتفلت وزارة البيئة باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون الذي يتم الاحتفال به 16 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه أكثر من 197 دولة على بروتوكول مونتريال عام 1987 الذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على كل المستويات العالمية والإقليمية والمحلية للتخلص التدريجي من المواد التي تستنفذ طبقة الأوزون.



وأشادت الوزيرة، خلال احتفالية أقامتها الوزارة اليوم للاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، بمجهودات وحدة الأوزون التابعة لوزارة البيئة، التي تعد أول وحدة وطنية على المستويين الإفريقي والعربي، ودورها في الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية ومنها بروتوكول مونتريال، معتمدة على عدد من المحاور (التمويل، التدريب، الصناعة، الرقابة).



وتابعت أن الوزارة حصلت على تمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) يقدر بحوالي 3.5 مليون دولار وتمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يصل إلى حوالى 1.5 مليون دولار لدعم شركات التبريد والتكييف وشركات الفوم وتمكينها من توفيق اوضاعها واستخدام مواد تسهم في الحفاظ على البيئة.



ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار 32 عامًا على بروتوكول مونتريال وتعافي الأوزون للاحتفال بمرور ثلاثة عقود من التعاون الدولي في سبيل حماية طبقة الأوزون والمناخ، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوكالات الدولية وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة للأوزون، ورؤساء عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومجموعة من قيادات وزارة البيئة.



وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على تنفيذ دورات تدريبية للمدربين من الجهات الرقابية لرفع قدراتهم في مجال الحفاظ على طبقة الأوزون، كما تتعاون الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتوفير أجهزة حديثة لكشف وتحليل وسائط التبريد وتوزيعها على الجهات الرقابية والهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الجمارك.



وأكدت الوزيرة حرص مصر واهتمامها على التوقيع على تعديل كيجالى الخاص بتأثيرات المواد الهيدروفلوركربونية على المناخ والاحتباس الحرارى واتخاذها العديد من الإجراءات قبل التوقيع على الاتفاق.



وأشارت إلى سعى وزارة البيئة إلى رفع الوعى لدى الشباب والأطفال في مجال البيئة من أجل خلق جيل واع وقادر على فهم أهمية الحفاظ على طبقة الأوزون من خلال الاهتمام بالأطفال في المدارس لتعريفهم بالسلوكيات السليمة للحفاظ على طبقة الأوزون، كما أكدت ضرورة دمج الموضوعات الخاصة بحماية طبقة الأوزون ضمن مشروعات تخرج طلاب الجامعات، حيث تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة التبريد والتكييف التي تعتمد على المعايير الدولية.