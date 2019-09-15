المهاجرون يغادرون السفينة "أوشن فايكينج" في إيطاليا

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن جميع المهاجرين تقريبا، البالغ عددهم 82 شخصا، على متن السفينة "أوشن فايكينج"، التابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية، نزلوا منها وتم نقلهم إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية بحلول صباح اليوم الأحد.



وتم نقل المهاجرين إلى جزيرة "لامبيدوسا"، الليلة الماضية، مستخدمين قوارب صغيرة، تابعة لخفر السواحل، بدلا من السماح للسفينة بالرسو بشكل مباشر في الميناء.



وقالت منظمة "إس.أو.إس ميديتيرانيه"، التي تشغل السفينة، جنبا إلى جنب مع منظمة أطباء بلا حدود، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يشعر فريقا المنظمتين بالارتياح من أن الرجال والنساء والأطفال وصلوا في نهاية المطاف إلى مكان آمن".



وكانت الحكومة الإيطالية قد سمحت للمهاجرين على متن السفينة بالنزول إلى الأراضي الإيطالية.



وقالت المنظمتان، أمس السبت، إن "أوشن فايكينج تلقت فحسب تعليمات من مركز تنسيق الإنقاذ البحري لروما للمضي قدما إلى لامبيدوسا بإيطاليا، التي تم تصنيفها كمكان آمن لـ82 ناجيا، تم إنقاذهم في عمليتين".



وتقل السفينة "أوشن فايكينج" أكثر من 80 مهاجرا، بعد أن استقبلت 34 مهاجرا من قارب آخر، تقطعت به السبل بسبب الطقس السيئ في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكانت السفينة قد انتشلت بالفعل 50 مهاجرا يوم الأحد الماضي.