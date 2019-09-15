السكري: نستهدف مضاعفة التجارة بين مصر ودول العالم

قال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، الدكتور أحمد السكري، اليوم الأحد، إن جمعية رجال الأعمال تسعى إلى مضاعفة حجم التجارة بين مصر ورومانيا إلى مليار و300 مليون دولار.



وأكد السكري خلال تصريحات له، أن الجمعية تعمل علي وفرة مجموعة من الفرص الاستثمارية والتجارية لطرحها على المستثمرين الأجانب وخاصة الرومانيين.



كما أكد على أهمية تعزيز التعاون المصري الروماني فى المجال السياحي والسياحة العلاجية، لافتا إلى أن عودة الطيران بين القاهرة وبوخارست فى أبريل المقبل ستكون بداية لانطلاقة حقيقية لتشجيع السياحة فى البلدين.