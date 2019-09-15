شاهد.. هند صبري تدلي بصوتها في الانتخابات التونسية

أدلت الفنانة هند صبري، بصوتها في الانتخابات التونسية التي تجرى اليوم بتونس، بعد أن فتحت مراكز الانتخاب التونسية ‏أبوابها اليوم الأحد، أمام الناخبين لاختيار رئيس جديد للبلاد.‏



ونشرت هند صبري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة وظهرت ترتدي ‏تيشيرت من اللون الأبيض مكتوب عليه "شعب الهريسة"، وهذا المصطلح يطلق على الشعب التونسي، لأنها البلد الأول في صناعتها.



يذكر أن هند صبري شاركت في مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها لأول مرة هذا العام بمهرجان فينيسيا.





