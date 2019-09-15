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المقاول الأجير وإخوان الأزهر في 90 دقيقة مع محمد الباز الليلة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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يقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حلقة خاصة اليوم من برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، يكشف فيها تفاصيل عن وجود خلايا إخوانية فى الأزهر، وكيف تعمل هذه الخلايا على دعم الجماعة الإرهابية، وتأييدها ومشاركتها فى أحداثها ومظاهراتها، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

كما يكشف الباز أسرارًا جديدة عن خلايا الإخوان فى جامعة ومشيخة الأزهر، ويطرح عددًا من الأسئلة على القائمين على المشيخة والجامعة ومنها: "لماذا لم يتم اتخاذ قرارات وإجراءات ضد هؤﻻء الداعمين للعنف والإرهاب؟".

كما يجيب الباز عن سؤال: لماذا تبنى مصر القصور الرئاسية، ويواصل كشف أكاذيب المقاول الأجير محمد على من خلال شهادات موثقة لأصدقائه وأفراد عائلته.

ويستعرض مجموعة من الفيديوهات والوقائع التى تفضح المقاول الأجير ومنها فيديوهات لعدد من المقاولين الذين عملوا معه، حيث يفند هؤﻻء المقاولون باﻻدلة والوقائع أكاذيب الأجير محمد على.

كما يكشف أسرار علاقة المقاول الأجير محمد على بقيادات الجماعة اإرهابية الهاربة فى الخارج، وسر دعم وتبنى جميع القنوات الممولة والداعمة للجماعة الإرهابية للأجير محمد على، ويواصل فضح إجراء الجماعة الإرهابية الهاربين فى الخارج والذين يعملون ليلا ونهارا على ترويج الشائعات واﻻكاذيب.

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