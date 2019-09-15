التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة عام 2019.



وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق بدأ في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو الماضي وحتى الخميس 8 أغسطس الماضي، وأن العمل في صرف وقبول أوراق الشهادات الأجنبية امتد حتى السبت 7 سبتمبر الجاري؛ نظرًا لتأخر ظهور بعض النتائج لبعض الشهادات (الشهادة الإنجليزية) وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، واستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.



وأضاف البيان أن عدد الطلاب المتقدمين بلغ 4127 طالبًا وطالبة من جميع الشهادات الأجنبية، واستنفد 66 طالبًا وطالبة رغباتهم؛ نظرًا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدنى المعلن.



وقال البيان إن مكتب التنسيق التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب على أساسها المجموع الاعتباري للطالب - المواد المؤهلة - النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب).



ونوه البيان إلى أنه تيسيرًا على الطلاب سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) وفي حدود النسبة المقررة وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.