وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة يزور مصر

بدأ الدكتور أندرو موريسون، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووزير شئون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة زيارة إلى مصر اليوم لمناقشة تعزيز الروابط بين الدولتين.



ويلتقي الوزير البريطاني خلال الزيارة بوزيرة الاستثمار سحر نصر، وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية. كما يلتقى مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



وأكد موريسون فى تصريح عقب وصوله أن المملكة المتحدة شريك قوي لمصر في رحلتها نحو الإصلاح الاقتصادي، وأعرب عن تطلعه للقاء وزيرة الاستثمار وتحقيق تقدم ملموس في شراكتنا الاقتصادية المتنامية.



من جانبه أكد السفير البريطاني لدى مصر، السير جيفري آدامز أن المملكة المتحدة تعد من أهم شركاء مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها التجارة بطبيعة الحال.



وأوضح أن زيارة د. موريسون تلقي الضوء على خطة المملكة المتحدة في أن تظل في مقدمة الدول التي تدعم التنمية في مصر.