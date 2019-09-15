مساعد وزير الداخلية الأسبق: نجاح عملية "جلباية" يؤكد حرفية قوات الأمن



قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن العملية الاستباقية لوزارة الداخلية في تصفية عدد من العناصر الإرهابية بمنطقة "جلباية" بشمال سيناء تؤكد مدى حرفية قوات الأمن.



وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العملية الأمنية أكدت التدريب والتخطيط والتنفيذ والتسليح الجيد لقوات الأمن للتعامل مع المعلومات، مؤكدا أن المواطن السيناوي سئم من الحركات الإرهابية.



وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن قوات الأمن والجيش هما ذراعا الأمن القومي للدولة، وجهاز الأمن يتعامل مع المعلومات التي تأتي من المواطنين بعناية، ويجرى فحصه وتحليله وتقييمه ثم يرفع الأمر للقيادات لاتخاذ القرار التكتيكي الخاص، ما يدل على الثقة في الأداء.

