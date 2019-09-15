غدًا.. حفل بالنادي الأهلي بمدينة نصر لتكريم 124 بطلًا

ينظم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، غدا الإثنين بفرع النادي بمدينة نصر، حفلا لتكريم 124 بطلا من أبناء النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.



وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، فى تصريح اليوم الأحد، إن الحفل سيقام في تمام الساعة السابعة مساء غد الاثنين بفرع الأهلي بمدينة نصر.. لافتا إلى أن الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي قام بترشيح الـ 124 بطلا.



وأضاف أن هذا التكريم يأتي لتأكيد سياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات؛ سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.