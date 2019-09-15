انتهاء أول 10 حلقات من "بلا دليل"

انتهت المخرجة منال الصيفي من تصوير 10 حلقات من مسلسل "بلا دليل"، كما انتهت من عمليات "المونتاج والمكساج"، وستسلمهم للشركة المنتجة خلال أيام، وذلك من أجل بدأ عرض المسلسل مصطلع شهر أكتوبر المقبل.



وكان أبطال وصناع المسلسل متواجدين خلال الأيام الماضية في العين السخنة، لتصوير عدد من المشاهد، وسيتسأنفوا التصوير غدًا بالديكور الرئيسي في القاهرة، والمسلسل من بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وإسلام جمال، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

