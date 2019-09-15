طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بشكل مكثف في سماء غزة

حلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار على مناطق متفرقة بقطاع غزة، بشكل مكثف اليوم الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية.



يأتي هذا في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية قبيل الانتخابات التشريعية الاسرائيلية التي يرغب نتنياهو في الظفر بها، كما صرح في اجتماع حكومة الاحتلال الذي عقد اليوم الأحد في الأغوار.