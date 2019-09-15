بتهمة القتل العمد.. المشدد ١٥ سنة لعامل زراعي

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد ١٥سنة، على "باهى. ح"، متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للثأر فى إمبابة، صدر القرار برئاسة المستشار، السيد محمد لاشين، وعضويه المستشارين، ابراهيم نصر محمد، أحمد محمد عبدالسلام.



وأسندت النيابة للمتهم، "باهى. ح" ٢٣سنه فلاح و3 آخرين، تهمة قتل المجني عليه " مصطفى محمد" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتو النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه للثأر منه، وأعدوا لذلك أسلحتهم "طبنجة، وأسلحه بيضاء" حيث رصدوا المكان المتواجد فيه المجنى عليه، وحالما شاهدوه انقضوا عليه بالأسلحه البيضاء وأطلقوا عليه عدة طلقات نارية أودت بحياته، حيث تم القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة.