عمرو أديب للإخوان: "مفيش شتيمة جديدة؟ أنا مليت"
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:54 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
تعجب الإعلامي عمرو أديب، من شتائم الإخوان والإسلاميين له بالأب والأم، قائلًا: "هو ليه كل اللي بيرد عليا إخوان وجماعات، شتيمة بالأب والأم بس تويتاتهم كلها قرآن وحديث".
وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "مليت من الطريقة دي، هو مفيش تجديد؟ مفيش كلام جديد شتيمة جديدة؟ حتى محمد علي والمقاطيع اللي بيغنوا حواليه بقوا مملين".
وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "مليت من الطريقة دي، هو مفيش تجديد؟ مفيش كلام جديد شتيمة جديدة؟ حتى محمد علي والمقاطيع اللي بيغنوا حواليه بقوا مملين".