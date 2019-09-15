عمرو أديب للإخوان: "مفيش شتيمة جديدة؟ أنا مليت"

تعجب الإعلامي عمرو أديب، من شتائم الإخوان والإسلاميين له بالأب والأم، قائلًا: "هو ليه كل اللي بيرد عليا إخوان وجماعات، شتيمة بالأب والأم بس تويتاتهم كلها قرآن وحديث".



وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "مليت من الطريقة دي، هو مفيش تجديد؟ مفيش كلام جديد شتيمة جديدة؟ حتى محمد علي والمقاطيع اللي بيغنوا حواليه بقوا مملين".

