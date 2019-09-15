رنيم الوليلي: دعم الجماهير المصرية حافز لي

قالت رنيم الوليلي المصنفة الأول عالميا في لعبة الاسكواش، إن الدعم الكبير من كل الذين حضروا قرعة بطولة العالم للاسكواش التي ستقام تحت سفح الاهرامات سيكون خافز قوي لها لتقديم اداء قوي والتتويج بالبطولة.



وأضافت خلال المؤتمر الصحفي أن بطولة العالم للسيدات ستقام داخل مصر بين شعب مصر وأهلها، مشددة على أنها سوف تلعب بكل قوة من أجل الفوز والتتويج بالبطولة معربة عن سعادتها بزيادة قيمة جوائز البطولة.



بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020 تقام لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.