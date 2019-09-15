ضبط المتهم بقتل شاب في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب إثر مشاجرة صباح اليوم.



تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة ومقتل شاب، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة شاب مصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده.



وبعمل التحريات تبين أن عاطلًا أقدم على قتل المجني عليه في مشاجرة أثناء الدفاع عن صديقه وفر هاربا، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.