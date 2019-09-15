إسماعيلي 99 يواجه الجيش في افتتاح دوري الجمهورية

اختتم اليوم فريق الإسماعيلي 99، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر دوري الجمهورية.



حيث تقام المباراة في تمام الـ3:30 على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وكان الجهاز الفني بقيادة إسلام كاظم وغريب فتحي، قد أعلنوا عن قائمة الفريق والتي جاءت كالتالي..



كمال السيد وعبد الرحمن صلاح ومحمد مصيلحي ومحمد عمار ومحمد ناصر ومحمود البدري وعمر هنيدي ومصطفى عبد القادر ومحمد سليمان ومحمد الضرف ومحمد سليمان وعصام مرزوق وإسلام فراج ومحمود عبد الله ومحمد عبد السميع وأحمد رجب وكاستليو وأحمد إبراهيم وخالد فرحات.