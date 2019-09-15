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مصر

راغب: دراسة مقترحات الشركات بشأن الدعاية والتسويق لصندوق عطاء

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قال عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء" لدعم أشخاص ذوي الإعاقة، إنه جاري دراسة بعض المقترحات المقدمة من الشركات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لصياغة نشرة الاكتتاب، على أن يبدأ الاكتتاب في الصندوق خلال الشهر الجاري، وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة، موضحا أن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.

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