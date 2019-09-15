روسيا توصي رعاياها بتجنب الأماكن المزدحمة في هونج كونج

أوصت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، رعاياها بتجنب الأماكن المزدحمة في هونج كونج على خلفية تجمع المحتجين في مظاهرة جديدة مناهضة للحكومة في منطقة كوزواى باى.



وقالت الخارجية الروسية - بيان اليوم،"إنه بسبب تنظيم تظاهرة احتجاجية جديدة مناهضة للحكومة في منطقة كوزواى باى في هونج كونج وتعزيز التدابير الأمنية وتعطيل وسائل النقل العام، نوصي الرعايا الروس هناك بتجنب الأماكن المزدحمة".



كانت وسائل إعلام رسمية في الصين قد ذكرت الأسبوع الماضي أن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين، وأن أي شكل من النزعات الانفصالية سيسحق، وذلك بعد يوم واحد من تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأمريكية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.



وكان مسئولون صينيون قد اتهموا قوى خارجية بمحاولة إلحاق ضرر ببكين من خلال إثارة الفوضى في هونج كونج بسبب مشروع قانون لا يحظى بشعبية، كان سيسمح بمحاكمة المشتبه بهم في المحاكم، التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي بالصين.. وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحيانا تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونج كونج، التي عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان".