عواد يحرس عرين الزمالك أمام الأهلي في لقاء السوبر

استقر الصربي "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، على اعتماده على محمد عواد لحراسة عرين الفريق الأبيض في لقاء القمة مع الأهلي، التي ستقام الجمعة المقبل، ويحتضن اللقاء ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف متفرج لكل فريق، في بطولة السوبر المصري.



وأفادت تسريبات داخل نادي الزمالك أن ميتشو طلب من أيمن طاهر، مدرب حراس المرمي بالنادي، تجهيز عواد وإظهاره بأفضل صورة له بعد إصابته بوعكة صحية، فضل المدرب الصربي على إثرها عدم مشاركته أمام جينيراسيون السنغالي، في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.