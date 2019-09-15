توجيهات رئاسية للانتهاء من ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن هناك توجيهات رئاسية لوزارة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من نظام الميكنة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذها مع الشركة المسئولة داخل محافظة بورسعيد.



كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم توجيه شركات الميكنة بالالتزام بسرعة تطبيق نظام الميكنة بمنظومة التأمين الصحي في المواعيد المقررة، مؤكدة أن الميكنة هي الخطوة الأخيرة للتطبيق الفعلي للمنظومة واكتمال أركانها، مؤكدة أن تطبيق "الميكنة" يتم متابعته من قبل مؤسسة الرئاسة ودولة رئيس مجلس الوزراء.



ولفتت الوزارة إلى أهمية نظام الميكنة في التيسير على متلقي الخدمة، وأنه سيتم التطبيق الإلكتروني من خلال ربط الوحدات والمستشفيات ببعضها البعض، بالإضافة إلي تسجيل بيانات المريض ومتابعته إلكترونيا، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر، مؤكدة على سرية ودقة البيانات.



