لحيازتها نصف كيلو هيروين..حبس ربة منزل بـ"السلام"

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمة بحيازة نصف كيلو هيروين بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة ربة منزل وتقوم بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة قسم شرطة السلام أول بغرض الإتجار والكسب الغير مشروع.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط ربة منزل حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 500 جرام- مبلغ مالى- سلاح أبيض "نصل معدنى"- ميزان حساس – هاتف محمول)، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.