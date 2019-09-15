السودان: زيارة وزير الخارجية الفرنسي تعكس دعم المجتمع الدولي

ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، المرتقبة إلى الخرطوم، ذات مغزى إيجابي، وتُعد مؤشرًا واضحًا على الدعم الكبير من المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لجهود السودان لتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.



ويزور لودريان السودان، غدًا الاثنين، على رأس وفد رفيع يضم عددًا من المسئولين في وزارة الخارجية الفرنسية، وبعض المؤسسات الاقتصادية في فرنسا في زيارة رسمية، هي الأولى لوزير خارجية فرنسي إلى الخرطوم منذ عدة سنوات.



وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن الزيارة تؤكد اهتمام فرنسا بالسودان وحرصها على استدامة الأمن والسلام والاستقرار فيه.



ونقلت عن وزارة الخارجية قولها إن الزيارة فرصة جيدة لإعادة إحياء وتقوية العلاقات السودانية الفرنسية، بما يعود بالمنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.



ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي مع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبد الله.