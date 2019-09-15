استمرار تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، عن استمرار تسجيل المواطنين داخل الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة بورسعيد.



وأضافت أن هناك 26 وحدة صحية ومركز طبي يستقبل المواطنين يوميا من الساعة الثامنة صباحا.



وأوضحت أن حملات توعية المواطنين مازالت متواجدة بشوارع المحافظة تجوب الميادين الكبرى وأماكن تجمعهم.



وأشارت إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من 55% من مواطني بورسعيد داخل المنظومة الطبية ومازال التسجيل مستمر حتى الآن، لافتة إلى أن العمليات الكبرى أصبحت تجرى لأول مرة بمستشفيات بورسعيد خاصة ومدن القنال عامة.



وتابعت المنظومة أنه جاري توزيع استمارات تسجيل المواطنين للحصول على الخدمة الطبية داخل الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للهيئة.