الرئاسة التونسية تنعي أرملة "السبسي"

نعت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان اليوم الأحد، أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي "شاذلية فرحات" التي وافتها المنية صباح اليوم، متقدمة بخالص تعازيها لأسرتها.



وكان حافظ قايد السبسي قد أعلن نبأ وفاة والدته عن عمر يناهز 83 عاما، والذي تزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة اليوم؛ وذلك بعد أقل من شهرين من وفاة زوجها الذي وافته المنية يوم 25 يوليو الماضي الذي يوافق عيد الجمهورية.



يذكر أنه كان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل، إلا أنه تقرر إجراؤها اليوم ؛ إثر وفاة السبسي، وذلك من أجل ضمان تولي رئيس جديد منصبه في غضون 90 يوما، وفقا لما يقتضيه الدستور.