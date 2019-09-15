فيديو.. اللقطات الأولى من مقتل عناصر إرهابية في شمال سيناء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو للقطات الأولى من مقتل عناصر إرهابية بشمال سيناء حال استعدادها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.



ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد بقيام مجموعة إرهابية بالتخطيط لشن هجمات إرهابية، على أهداف حيوية ومنشآت شرطية وعسكرية، وعلى الفور تحركت قوات وزارة الداخلية لضبطهم، ما أسفر عن إصابة ضابط خلال العملية، وتصفية المجموعة الإرهابية.

