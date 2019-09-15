بسبب الهيروين..المشدد 5 سنوات لعاطلين بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج.



كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم "سيد.م، عاطل" وجمعه.ا، عاطل، تهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 700جرام من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار وترويجها على العملاء في دائرة القسم.



يذكر أن قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهمين واعترفوا بحيازة المواد المخدرة للربح غير المشروع، وتحرر المحضر اللازم.



