ضبط 6 كيلو "استروكس" بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، من القبض على 24 متهمًا، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكمية من المواد المخدرة.



تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 24 متهمًا، بحوزتهم التالى: 10 أسلحة نارية، 10 أسلحة بيضاء، 6.250 كيلو من نبات البانجو، وكمية من نبات الأفيون المخدر تزن 150 جراما، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 15 جراما، فضلًا عن405 أقراص مخدرة، و6 كيلو استروكس، و450 جرام حشيش.



تحررت المحاضر اللازمة، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.