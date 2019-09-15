أول تعليق لـ عاصي الحلاني بعد تعرضه لحادث مروع

حرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على طمأنة جمهوره على صحته، بعدما أثار ضجة خلال الفترة الماضية لتعرضه لحادث مروع أدى لإصابته ببعض الكسور والكدمات، بسبب سقوطه من أعلى الحصان.



وشارك "عاصي" صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "إلى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي، وكل من سأل عني، الفنانين الأصدقاء وأهل السياسة.. أشكركم جزيل وعميق الشكر لسؤالكم ولاطمئنانكم علىّ".



وأضاف: "وإنني ممتن لكم.. على اهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم، سائلًا الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة، ومطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته، له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبًا.. لكم مني كل الحب والوفاء والتقدير".