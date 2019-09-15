"الإفتاء" تنعى الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث

نعت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأستاذ الدكتور سعد سعد جاويش الحسيني أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وصاحب حلقات العلم الشهيرة بالجامع الأزهر وغيره من دور العلم.



وذكرت الإفتاء: "وافته المنية اليوم الأحد السادس عشر من شهر الله المحرم 1441 هجرية الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر 2019 ميلادية، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه وكل محبيه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".



ونعت كلية أصول الدين بالقاهرة، الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث، ودعت المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.



ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتور سعد جاويش، بعد صلاة الظهر، من الجامع الأزهر الشريف.

