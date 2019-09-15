الملاكم البريطاني فيوري يتغلب على جرحه ويفوز على السويدي والين

تغلب الملاكم البريطاني الشهير تايسون فيوري على إصابته بجرح قطعي أعلى عينه اليمنى وكافح بقوة ليفوز على منافسه السويدي أوتو والين بالنقاط في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت في لاس فيجاس.



وحافظ فيوري، 31 عاما، نجم منافسات الملاكمة للوزن الثقيل على سجله خاليا من الهزائم ليضرب موعدا مع الأمريكي دونتاي وايلدر.



وأصيب فيوري بجرح قطعي أعلى العين خلال الجولة الثالثة من المباراة، ولكنه قدم أداء رائعا على مدار 12 جولة ليفوز على منافسه السويدي بالنقاط.



وكان فيوري تغلب على الأوكراني فلاديمير كليتشكو في 2015 لينتزع ألقاب العالم للوزن الثقيل لكن تم تجريده من الأحزمة المختلفة التي استحوذ عليها بسبب مشاكل منها ما يتعلق بالمنشطات.