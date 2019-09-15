نيكاكسا ينتزع صدارة الدوري المكسيكي

أهدر كلوب أمريكا فرصة ذهبية لانتواع صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم وسقط في فخ التعادل 1- 1 مع ضيفه بوماس أونام مساء السبت في المرحلة التاسعة من البطولة والتي شهدت أيضا فوز ليون على خواريز 3- 1 وديبورتيفو جوادالاخارا على أطلس جوادالاخارا 1- صفر ونيكاكسا على مضيفه مونتيري 2 صفر.



وفرط كلوب أمريكا في فوز كان في متناوله واكتفى بالتعادل 1 -1 مع بوماس أونام ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بعدما حقق التعادل الثالث له مقابل هزيمة واحدة في آخر أربع مباريات خاضها بالبطولة.



ورفع بوماس أونام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن. وتعرض كلوب أمريكا لصدمة مبكرة في المباراة بطرد لاعبه فرانسيسكو كوردوبا في الدقيقة 17.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم فيدريكو فيناس بهدف لكلوب أمريكا في الدقيقة 78 ولكن أونام تعادل سريعا بهدف سجله برايان ميندوزا في الدقيقة 80.